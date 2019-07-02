رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: مصر أهم الشركاء في الشرق الأوسط

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن مصر مهتمة جدا بتنمية وتعزيز العلاقات مع روسيا، وذلك خلال زيارته على رأس وفد برلماني إلى موسكو.

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وأوضح عبد العال في اجتماع مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنه بفضل تفاعل قادة البلدين، تتطور العلاقات بين مصر وروسيا بطريقة ممتازة.

وأشار عبد العال إلى أن مصر تريد استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ في أقرب وقت ممكن، موضحا أن المنتجعات والمطارات آمنة تماما، وتتوافق مع معايير الأمن الدولية.

من جانبها، أكدت ماتفيينكو أن موسكو تعتبر القاهرة واحدة من أهم الشركاء في الشرق الأوسط، قائلة: "نحن سعداء لاستمرار تطور العلاقات الروسية المصرية، ونعتبر مصر واحدة من أهم الشركاء في الشرق الأوسط وفي العالم العربي ككل".

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلى أنه في أكتوبر الماضي، أثناء الزيارة الرسمية للرئيس المصري إلى روسيا، تم توقيع اتفاق حول شراكة شاملة وتعاون استراتيجي، وهي "وثيقة أساسية على المدى الطويل يجب أن يتوجه البرلمانيون إليها، ويعملون على تكثيف الحوار بين البلدين".

المصدر: نوفوستي