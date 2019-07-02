المغرب يشارك في مناورات عسكرية بالمحيط الأطلسي

قال موقع "هسبريس" المغربي، يوم الثلاثاء، إن الأسطول البحري الدائم للقوات المشتركة الأوروبية "Euromarfor"، رسا مؤخرا في قاعدة الدار البيضاء البحرية.

وأضاف الموقع المغربي أن الأسطول البحري الدائم المكون من فرقاطات وسفن خاصة بالتموين البحري ومدمرات، رسا في الدار البيضاء في إطار "التمرين متعدد التعاون 2019" (MCE19) الذي سيتم في المغرب من 3 إلى 5 يوليو.

وأشار الموقع إلى أن التمرين يركز على التعاون متعدد الأطراف بين "يورومرفور" والبحرية الملكية المغربية.

وحسب مصادر من القوات المشتركة الأوروبية، ستقوم السفن المشاركة في تمرين (MCE19)، بتنظيم العديد من المناورات التدريبية، في نطاق عمليات الحظر البحري وعمليات البحث والإنقاذ والغوص، وحماية القوات من التهديدات الإرهابية، وتقديم المساعدة الطبية ومراقبة الأضرار.

وتمثل "يورومرفور" قوة بحرية عسكرية مشتركة، تأسست عام 1995 من قبل أربع دول أوروبية: فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، للقيام بعمليات بحرية وجوية وبرمائية، وتتولى القوات البحرية تنفيذ مهام متغيرة بما في ذلك مراقبة الحدود، والاستجابة للأزمات، وكذلك فرض السلام.

المصدر: "هسبريس"