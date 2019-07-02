الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في البلاد بات وشيكا.

وفي مؤتمر صحفي، قال المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، ممثل الوساطة الإفريقية بين الجانبين، إن الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة أصبح "قاب قوسين أو أقرب".

وأكد درير أن الاتحاد الإفريقي يحث الطرفين على التوافق حول حكومة انتقالية من الكفاءات، مع استمرار مناقشة القضايا الأخرى.

يتبع..