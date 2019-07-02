 
مباشر

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

أخبار العالم العربي

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا
مصراوي
المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2ja

أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في البلاد بات وشيكا.

وفي مؤتمر صحفي، قال المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، ممثل الوساطة الإفريقية بين الجانبين، إن الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة أصبح "قاب قوسين أو أقرب".

وأكد درير أن الاتحاد الإفريقي يحث الطرفين على التوافق حول حكومة انتقالية من الكفاءات، مع استمرار مناقشة القضايا الأخرى.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا