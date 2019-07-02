إسرائيل تفرج عن جثمان فتى فلسطيني بعد احتجازه 6 أشهر

أفرجت السلطات الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن جثمان الفتى الفلسطيني إسحاق اشتيوي (16 عاما) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد 6 أشهر على مقتله.

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وقال المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون شمال قطاع غزة، إن سلطات الإسرائيلية سلمت جثمان الفتى إلى عدد من أقاربه، كانوا في انتظاره عند المعبر تمهيدا لتشييعه في مسقط رأسه.

وقتل اشتيوي قرب الحدود شرق رفح جنوب قطاع غزة، واحتجزت إسرائيل جثمانه مع 12 مواطنا آخر قتلوا في ظروف مشابهة.

وكانت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، شيعت أمس الاثنين جثمان الشاب المقدسي، محمد سمير عبيد (20 عاما)، بعدما احتجزت السلطات الإسرائيلية جثمانه 4 أيام.

واشترطت القوات الإسرائيلية دفن جثمان الشهيد في ساعات المساء وبمشاركة 50 شخصا فقط في تشييعه، وعدم رفع أي أعلام أو رايات خلال الجنازة.

المصدر: معا