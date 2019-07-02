 
مباشر

إسرائيل تفرج عن جثمان فتى فلسطيني بعد احتجازه 6 أشهر

أخبار العالم العربي

إسرائيل تفرج عن جثمان فتى فلسطيني بعد احتجازه 6 أشهر
Reuters
تشييع فتى فلسطيني- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2iu

أفرجت السلطات الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن جثمان الفتى الفلسطيني إسحاق اشتيوي (16 عاما) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد 6 أشهر على مقتله.

إقرأ المزيد
بعد احتجازه 4 أيام.. جماهير غفيرة تشيع جثمان المقدسي محمد سمير (فيديو)
بعد احتجازه 4 أيام.. جماهير غفيرة تشيع جثمان المقدسي محمد سمير (فيديو)

وقال المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون شمال قطاع غزة، إن سلطات الإسرائيلية سلمت جثمان الفتى إلى عدد من أقاربه، كانوا في انتظاره عند المعبر تمهيدا لتشييعه في مسقط رأسه.

وقتل اشتيوي قرب الحدود شرق رفح جنوب قطاع غزة، واحتجزت إسرائيل جثمانه مع 12 مواطنا آخر قتلوا في ظروف مشابهة.

وكانت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، شيعت أمس الاثنين جثمان الشاب المقدسي، محمد سمير عبيد (20 عاما)، بعدما احتجزت السلطات الإسرائيلية جثمانه 4 أيام.

واشترطت القوات الإسرائيلية دفن جثمان الشهيد في ساعات المساء وبمشاركة 50 شخصا فقط في تشييعه، وعدم رفع أي أعلام أو رايات خلال الجنازة.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا