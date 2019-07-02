مصر تصدر بيانا يدعم "استقرار" السعودية

دانت مصر، اليوم الثلاثاء، هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

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وأعرب بيان صادر عن الخارجية المصرية "عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين"، مؤكدا على "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب السعودية، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة".

من جانبها، دانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الذي استهدف المطار، مؤكدة على موقفها "الداعم لكافة مساعي الرياض لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة".

واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية الهجوم "الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية"، واعتبرته "دليلا جديدا على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية للحوثيين".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن عن إصابة تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة، شنه المسلحون الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، فجر اليوم الثلاثاء.

من جهتها، أكدت إدارة مطار أبها الدولي في السعودية أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر وأن الحركة اعتيادية في المطار وداخل الصالات.

المصدر: RT