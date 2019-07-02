السعودية.. تشريعات جديدة وعقوبات مشددة لمكافحة التمييز

تعمل السعودية على سن تشريعات جديدة لمكافحة التمييز العنصري ونشر الكراهية، متضمنة عقوبات مشددة على المدانين بالتمييز بجميع أشكاله.

وذكرت صحيفة "الرياض" اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الإسلامية والقضائية في الشورى تقترب من إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية.

ويهدف المشروع المقترح إلى تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون، أو الجنس، أو العرق، أو الطائفة، أو الدين، أو المعتقد، أو المذهب، أو المنطقة، أو المهنة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية أو السياسية، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية، ومنع الاعتداء عليها بكافة الأنواع أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية، إضافة إلى حماية أماكن دفن الموتى وكذلك حماية المقابر.

وعد النظام المقترح المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، جريمة ازدراء أديان، وأيضا الإساءة إلى الأنبياء والرسل أو أزواجهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي (133 ألف دولار).

المصدر: الرياض