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سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

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سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
Reuters
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نفت وزارة الخارجية في سلطنة عمان الأنباء المتداولة عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

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ونقل حساب وزارة خارجية السلطنة على "تويتر" عن مصدر مطلع وصفه الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل، بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقالت الخارجية العمانية في تغريدة لاحقة إن السلطنة "حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة".

وكان رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين، قد أعلن مؤخرا أن تل أبيب أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مسقط، وأقامت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية الإسرائيلية هناك.

المصدر: وكالات

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