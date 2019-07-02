بالفيديو.. سياسي تونسي يشبه إشاعة وفاة السبسي بليلة وفاة النبي!

شبه الإعلامي والسياسي التونسي، برهان بسيس، إشاعة وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بليلة وفاة النبي محمد (ص).

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وقال بسيس أمس الاثنين في مداخلة على قناة "التاسعة" التلفزيونية المحلية إن ما حصل يوم الخميس الماضي بعد إعلان رئاسة الجمهورية نبأ إصابة السبسي بوعكة صحية حادة ونقله إلى المستشفى العسكري، وما تلاها من إشاعات عن وفاته شبيه بأحداث سقيفة بني ساعدة، ليلة وفاة النبي محمد (ص)، حينما تصارع الصحابة من أجل السلطة في وقت ما زال فيه الرسول يحتضر.

وأضاف: "الذئاب والضباع وأصحاب السياسات الخاصة حملوا سيوفهم، في حين أن بقية الشعب كان خائفا على وضع البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة التونسية نشرت مساء أمس الاثنين، بيانا أكدت فيه رسميا مغادرة السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة نحو مقر إقامته بقرطاج، بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه.

المصدر: RT