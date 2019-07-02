أبلغت أليسون كنغ المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وإفريقيا أنها وصلت لتوها إلى الرياض، داعية متابعيها في السعودية على "تويتر" مشاركتها بما يعرفونه عن المملكة.

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ووصفت الدبلوماسية البريطانية في رسالة مصورة، الرياض بأنها مدينة تمتزج بها العراقة والحداثة، مضيفة "أتمنى من متابعي من السعودية أن يشاركونني بمعلومة عن المملكة، يودّون أن أعرفها وأن يعرفها باقي المتابعين".

من المملكة العربية #السعودية 🇸🇦 ومن مدينة #الرياض تحديدا حيث تمتزج العراقة والحداثة بشكل جميل.. أتمنى من متابعي من السعودية أن يشاركونني بمعلومة عن المملكة يودّون أن أعرفها 💡 وأن يعرفها باقي المتابعين..إليكم الخط 🎤 @UKinSaudiArabiapic.twitter.com/WHfcvH5AnO — AlysonKingUK 🇬🇧 أليسون كنغ (@AlysonKingUK) July 1, 2019

اللافت أن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وإفريقيا، طرحت سؤلا خاصا لا يخلو من الطرافة على متابعيها في السعودية قالت فيه: "اليوم الحرارة 46 درجة مئوية، أنا إسكتلندية ولست بدوية، فكيف تتحملون الطقس الحار".

إلى ذلك، تناولت صحيفة "سبق" الموضوع مشيرة إلى أن "ناطقة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تشيد بالحضارة السعودية".

وذكرت الصحيفة أن ‏الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبّرت عن إعجابها بالثقافة السعودية، الأمر الذي وجد صدى كبيرا، حيث شارك التغريدة أكثر من 400 شخص، رحبوا في تعليقاتهم بالدبلوماسية البريطانية "وشاركوا بعبارات وصفت أبرز ما تميزت به السعودية من عادات وتقاليد أصيلة، ومواقف سجلتها على الصعيدين الداخلي والخارجي".

المصدر:سبق + RT