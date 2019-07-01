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المسماري: تركيا فشلت وستنتهي وهي تشكل خطرا على الأمن القومي العربي

أخبار العالم العربي

المسماري: تركيا فشلت وستنتهي وهي تشكل خطرا على الأمن القومي العربي
RT
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر
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قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إن تركيا أصبحت ملاذا آمنا لكثير من العناصر المطلوبة للقوات الليبية.

وأضاف المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن "تركيا تقاتل بقوة على طرابلس لأنها خسرت القاهرة والسودان". وتابع قائلا: "تركيا فشلت وستنتهي".

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وشدد المسماري في تصريحاته على أن تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي العربي وليبيا خصوصا، مردفا: "لدينا علاقات جيدة مع الشعب التركي وتصرفات أردوغان سبب التوتر".

وأفاد المتحدث بأن القيادة السياسية والجيش يدرسان الرد على تهديدات تركيا.

وصرح المسماري بأن القوات الليبية حددت أهدافا سيتم قصفها بمحيط طرابلس وغريان وككلة، مطالبا المواطنين بالابتعاد عن مناطق تمركز المليشيات.

كما أكد المتحدث أن لدى الجيش خطة جاهزة للتنفيذ من أجل اقتحام غريان، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف القصف الجوي على مواقع المسلحين.

وكشف المسماري في معرض حديثه عن أسماء متطرفين من تنظيم "القاعدة" مقيمين حاليا في تركيا.

المصدر: RT

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