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السلطات الفلسطينية تصادر أموال رجل أعمال شارك بـ "مؤتمر البحرين" والأخير يهرب إلى إسرائيل

أخبار العالم العربي

السلطات الفلسطينية تصادر أموال رجل أعمال شارك بـ
Reuters
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قال رجل الأعمال، أشرف غانم، الذي شارك في "مؤتمر البحرين" إنه تمكن من الهرب نهاية الأسبوع الماضي عندما داهم جهاز المخابرات الفلسطيني منزله لاعتقاله.

ونقلت وسائل إعلام عبرية تقريرا للصحفي، جال برغر، قال فيه غانم إن عناصر من المخابرات الفلسطينية داهموا منزله الجمعة الماضية وقاموا بعملية تفتيش وصادروا كل أوراقه وجواز سفره وبطاقاته البنكية، مضيفا "أنهم لم يتركوا شيئا".

وقدم أشرف غانم نفسه كرجل أعمال من الخليل، وأحد الذين شاركوا في "مؤتمر البحرين" الذي قاطعته فلسطين.

السلطات الفلسطينية تصادر أموال رجل أعمال شارك بـ
وكالة "معا"
رجل الأعمال الفلسطيني، أشرف غانم

وصرح غانم في المقابلة "بأنه تعرض للتهديد قبل المشاركة، والآن بعد انتهاء المؤتمر، فإنه وآخرين يتعرضون للاضطهاد من قبل السلطة"، بحسب تعبيره.

وبحسبما نشرته وكالة "معا"، فإن غانم يعد واحدا من 5 رجال أعمال كسروا الموقف الفلسطيني الرافض لمشروع تصفية القضية الفلسطينية وشاركوا في ورشة البحرين، ونشرت أسماؤهم على شبكات التواصل الاجتماعي كمشاركين في المؤتمر الاقتصادي. ويدعي التقرير الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية تمكنت من إلقاء القبض على صالح أبو ميالة، في نهاية الأسبوع الماضي، وأطلق سراحه بضغط من الأمريكيين.

المصدر: وكالة "معا"

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