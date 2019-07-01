 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء العراقي يصدر مرسوما يأمر فيه بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان الوضع في إدلب السورية

أخبار العالم العربي

رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان الوضع في إدلب السورية
وزارة الدفاع الروسية
رئيس هيئة أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2dd

ناقش رئيس هيئة أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، الوضع في سوريا، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التركي، يشار غولر.

إقرأ المزيد
تركيا: القوات السورية قصفت نقطة مراقبة لجيشنا في إدلب ووقف الهجوم بعد تدخل روسي فوري
تركيا: القوات السورية قصفت نقطة مراقبة لجيشنا في إدلب ووقف الهجوم بعد تدخل روسي فوري

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطرفين بحثا، أثناء الاتصال "الوضع في سوريا بما في ذلك منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتبادلا الآراء حول ضمان الاستقرار في المنطقة".

ويبقى الوضع في محافظة إدلب، المعقل الأخير للمعارضة المسلحة في سوريا، موضع حوار مستمر بين روسيا وتركيا، وسط إخفاق الدولتين في تحقيق بنود المذكرة الموقعة من قبل رئيسيهما، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في سبتمبر 2018، حول حل الأزمة في إدلب، خاصة فيمات يتعلق بالفصل بين "المعارضة المعتدلة" (المدعومة من أنقرة) و"الإرهابيين".

وازداد الوضع في إدلب حدة في الأشهر الأخيرة، وسط تكثيف عمليات الجيش السوري ضد المسلحين في المنطقة ومخاوف دولية من حدوث كارثة إنسانية، في حال شنت دمشق هجوما واسع النطاق في مدينة إدلب ومحيطها.

يذكر أن تركيا اتهمت أكثر من مرة القوات الحكومية السورية بقصف مراكز مراقبة تابعة لها في إدلب.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا