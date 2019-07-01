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الخارجية الليبية تحذر تركيا من أي عمل يهدد سلامة الليبيين في الداخل والخارج

أخبار العالم العربي

الخارجية الليبية تحذر تركيا من أي عمل يهدد سلامة الليبيين في الداخل والخارج
Reuters / Esam Omran Al-Fetori
قوة تابعة "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر
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حذرت وزارة الخارجية الليبية في بنغازي، اليوم الاثنين، الحكومة التركية من أي عمل يهدد سلامة المواطنين الليبيين أو ممتلكاتهم في الداخل والخارج.

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وطلبت الخارجية، في بيان، من أنقرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، ووقف دعمها للمليشيات والجماعات المسلحة.

وأكدت الوزارة أن حرب ليبيا على الإرهاب ستنتهي لا محالة بفضل بسالة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أن أبناء ليبيا سيتصالحون من أجل بلادهم دون سجون ودون مليشيات ودون فوضى السلاح ودون جريمة واتجار بالبشر ودون إرهاب.

ولفت البيان إلى أن تركيا وكل من يدعم الخارجين عن القانون والمطلوبين محليا ودوليا سيخسرون كل مصالحهم، ما سيضر بمصالح شعوبها وشركاتها وبالعلاقات الثنائية.

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كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها المليشيات المدعومة من الحكومة التركية خاصة في مدينة "غريان" وقبلها "غرغور" و"الرويمي" و"براك الشاطئ" و"درنة" و"بنغازي" و"بني وليد" و"تازربو" وكافة المدن الليبية.

وأدانت الخارجية الليبية بشدة بيان الخارجية التركية بشأن مزاعم احتجاز مواطنين أتراك، متهمة أنقرة بدعم المليشيات المسلحة في الأراضي الليبية.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأمرت الحكومة المؤقتة الليبية بفتح تحقيق مع مختلف الجهات للتحقق من احتجاز مواطنين أتراك، والعمل على إطلاق سراحهم من الجهة التي أوقفتهم وتأمين وصولهم إلى بلدهم سالمين.

الخارجية الليبية تحذر تركيا من أي عمل يهدد سلامة الليبيين في الداخل والخارج
RT

المصدر: RT

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