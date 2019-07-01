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بعد احتجازه 4 أيام.. جماهير غفيرة تشيع جثمان المقدسي محمد سمير (فيديو)

أخبار العالم العربي

بعد احتجازه 4 أيام.. جماهير غفيرة تشيع جثمان المقدسي محمد سمير (فيديو)
@YZaatreh
جماهير غفيرة تشيع جثمان المقدسي محمد سمير
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شيعت جماهير غفيرة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، ظهر اليوم الاثنين، جثمان المقدسي، محمد سمير عبيد، ليوارى الثرى في مقبرة البلدة، بعد أن احتجزت السلطات الإسرائيلية جثمانه 4 أيام.

وأوضحت وكالة "معا" أن السلطات سلمت الجثمان عند مدخل بلدة العيسوية، وسط تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية وانتشار على مداخل البلدة.

واشترطت القوات الإسرائيلية دفن جثمان الشهيد في ساعات المساء وبمشاركة 50 شخصا فقط في تشييعه، وعدم رفع أي أعلام أو رايات خلال الجنازة، ودفع كفالة مالية تقدر بـ 25 ألف شيقل لضمان تنفيذ العائلة للشروط المطلوبة، بحسبما ذكرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقتل الشاب الفلسطيني محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب مساء الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية لدى تفريقها لاحتجاجات في بلدة العيسوية شمال القدس.

المصدر: RT + وكالات

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