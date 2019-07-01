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شاهد.. صورة تكشف عن سلاح روسي هجومي في طريقه إلى الجيش المصري

أخبار العالم العربي

شاهد.. صورة تكشف عن سلاح روسي هجومي في طريقه إلى الجيش المصري
Sputnik
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمروحية الهجومية الروسية "كا-52" (التمساح)، في طريقها إلى مصر، حيث يتم شحنها في مطار فلاديفوستوك الروسي على متن طائرة الشحن" آن-124A ".

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وأكدت مصادر عسكرية لـRT، أن مصر تستعد لتسلم الدفعة الأخيرة من هذه المروحيات، حيث تسلمت حتى نهاية عام 2018 الدفعة قبل الأخيرة وأصبح عدد المروحيات 35 مروحية من هذا الطراز ضمن القوات الجوية المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن الدفعة الأخيرة من هذه المروحيات تبلغ 11 مروحية، ومن المقرر أن يبلغ العدد الكلي لمروحيات التمساح في الجيش المصري 46 مروحية بتسليم الدفعة الأخيرة هذا العام.

وتضاهي "كا 52" الملقبة بـ"التمساح" في مواصفاتها الفنية والقتالية مروحية "AH-64" أباتشى الأمريكية، وتتفوق عليها في كم التسليح الضخم وتنوعه وفي إمكانيات الاشتباك مع الأهداف الجوية، والانفراد بالقدرة على قيادة القوات أو توجيه مجموعة من المروحيات.

كما تتميز بسرعتها ومدى تحليقها وحماية طاقمها، بفضل مقاعدها التي تتيح لطاقمها القفز منها بالمظلة، وهو ما لا يتوفر في الأباتشي، ومن المعروف أن هيكل "كا 52" مدرع.

المصدر: RT

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