 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن من "ثمن باهظ للحرب"

أخبار العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن من
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2ac

قال اللواء غلام علي رشيد قائد مقر عمليات "خاتم الأنبياء" الإيرانية للدفاع الجوي في الحرس الثوري، "إننا مستعدون لتحميل العدو ثمنا باهظا في أي عدوان".

إقرأ المزيد
الحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة نحو إيران
الحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة نحو إيران

وقال غلام علي رشيد، "نحذر الأمريكيين من أن أمد ونطاق أي حرب على إيران لن يكون تحت سيطرة أي أحد ... أي خطأ ترتكبه واشنطن تجاه طهران لن تكون قادرة على العودة عنه".

وشدد على أن الرد سيكون بقوة وحزم على أي "اعتداء يطال الجزر الإيرانية في مياه الخليج أو حدود البلاد البرية والبحرية والجوية"، داعيا واشنطن إلى أخذ العبرة من الحرب في أفغانستان والعراق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من "كلب" إلى "صديق".. مواقف ترامب المتغيرة من كيم!