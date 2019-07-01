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السفارة الأمريكية في تونس تعلق أعمالها بسبب "مخاوف أمنية"

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في تونس تعلق أعمالها بسبب
Reuters Zoubeir Souissi
السفارة الأمريكية في تونس- صورة من الأرشيف
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أعلنت السفارة الأمريكية في تونس تعليق أعمالها اليوم الاثنين، بسبب مخاوف أمنية.

وقالت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "السفارة ستغلق اليوم أمام العموم لأسباب أمنية، إلا في حالات الخدمات الطارئة".

وتعرضت تونس يوم الخميس الماضي، إلى تفجيرين انتحاريين الأول نفذه انتحاري في شارع شارل ديغول، القريب من السفارة الفرنسية، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 12 شخصا.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت لاحق الخميس مسؤوليته عن التفجيرين.

المصدر: موقع السفارة الأمريكية في تونس

 

 

 

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