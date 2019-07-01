أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، أن وزارته تقوم بتعقب عمليات سرقة التيار الكهربائي والمياه من المساجد.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الوزير السعودي تأكيده "اكتشاف سرقة المياه والتيار الكهربائي المخصصين للمساجد التابعة للوزارة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها تعود لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الاستهلاك فيها".

وفي هذا السياق، شدد وزير الشؤون الإسلامية على أن "الوزارة ستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي"، مؤكدا أيضا أن وزارته "لن تتهاون أو تتراجع عن تتبع وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى يتم القضاء على هذه الحالات نهائيا".

المصدر: عكاظ