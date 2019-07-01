أردوغان يتهم أطرافا بدفع "أموال طائلة" لدفن قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "بعض الأشخاص" يدفعون "أموالا طائلة" لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولم يحدد الرئيس التركي في تصريحات صحفية أمس الأحد هوية "بعض الأشخاص"، الذين يتهمهم بالسعي لدفن قضية خاشقجي.

وشدد أردوغان في وقت سابق على هامش مشاركته في أعمال قمة العشرين في اليابان، على ضرورة محاسبة كل الضالعين في الجريمة "من أسفل الهرم إلى أعلاه"، داعيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكشف عن قتلة الصحفي، الذي توصلت التحقيقات التركية إلى أنه جرى قتله بطريقة مروعة وتقطيع جثته ثم إتلافها.

المصدر: رويترز