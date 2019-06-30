الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة

أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا، يوم الأحد، تحذر فيه من خطورة الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وحذرت الرئاسة من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها اليوم، والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.

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وأضاف البيان أن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بالتواصل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل التحرك لمواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.

وشددت الرئاسة على أن الانتهاكات تتصادم مع القانون الدولي، ومع الحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين.

وقامت السلطات الإسرائيلية عصر الأحد بحفر "نفق تهويدي" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، والذي أطلق عليه اسم "طريق الحجاج".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - سلوان أن جمعية "إلعاد" الاستيطانية عملت على حفر النفق أسفل منازل وشوارع ومنشآت الحي على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الجمعية تقدمه على أنه "جزء من مسار الحجاج إلى (الهيكل الثاني) من القرن الأول ميلادي"، ويبدأ النفق من عين سلوان باتجاه القصور الأموية.

المصدر: وكالات