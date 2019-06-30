فريدمان يحمل المطرقة ويفتتح نفقا استيطانيا في سلوان (فيديو)

شارك سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، دافيد فريدمان، اليوم الأحد، في افتتاح "نفق تهويدي" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، والذي أطلق عليه اسم "طريق الحجاج".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - سلوان أن جمعية "إلعاد الاستيطانية" عملت على حفر النفق أسفل منازل وشوارع ومنشآت الحي على مدار السنوات الماضية.

وأضاف المركز أن الجمعية تقدمه على أنه "جزء من مسار الحجاج إلى (الهيكل الثاني) من القرن الأول ميلادي"، وتعتبر بداية النفق من عين سلوان باتجاه القصور الأموية.

وأشار المركز إلى أن افتتاح النفق ومواصلة العمل بالأنفاق أسفل حي وادي حلوة، يأتي في الوقت الذي تهمل فيه السلطات سلامة السكان، مبينا أن رقعة التصدعات والتشققات والانهيارات الأرضية في منازل وشوارع وساحات وادي حلوة ازدادت.

وتعليقا على افتتاح النفق، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، "من العالم أجمع بما في ذلك الشعب الأمريكي، مشاهدة المستوطن فريدمان وإلى جانبه المستوطن غرينبلات، يحفرون تحت بلدة سلواد الفلسطينية".

وقال صائب عريقات إن "هذا لا يمكن أن يكون سفيرا لأمريكا، إنه رئيس مجلس المستوطنات".

وصرح عريقات بأنه "على كل من حضر ورشة المنامة المشاهدة، لرؤية ازدهار الاستيطان، وتهديد المسجد الأقصى".

WATCH: U.S. ambassador to Israel David Friedman takes a 10 pounds hammer and breaks open a tunnel which runs under the Palestinian village of Silwan to the old city of Jerusalem. This happens at a settlers organisation event with Sara Netanyahu and Sheldon Adelson at his side pic.twitter.com/oeju5NIH7M — Barak Ravid (@BarakRavid) 30 июня 2019 г.

المصدر: وكالة "معا"