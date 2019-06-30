محكمة بحرينية تلغي قرار سحب جنسية 92 شخصا في قضية "حزب الله"

أفادت وكالة "أ ف ب" بأن محكمة الاستئناف في البحرين قررت، اليوم الأحد، إلغاء قرار سحب جنسية 92 من أصل 138 مدانا في قضية تعرف إعلاميا بـ "حزب الله البحريني".

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي بحريني توضيحه أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أيدت في الوقت نفسه أحكاما بالسجن صدرت بحق جميع المدانين، لكن هذا الحكم ليس نهائيا ومن المتوقع أن تحال القضية إلى محكمة التمييز لتصدر حكما نهائيا.

وسبق أن قضت محكمة الدرجة الأولى في أبريل بسجن 69 شخصا مدى الحياة و39 آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات و23 آخرين لسبع سنوات، و6 لثلاث سنوات وواحد لخمس سنوات، وبتجريد المتهمين الـ 138 من جنسيتهم، وذلك بتهمة محاولة تشكيل "جماعة إرهابية" على غرار "حزب الله" اللبناني بأمر من إيران.

المصدر: أ ف ب