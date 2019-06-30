قوات حفتر: استهدفنا طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة كانت ستتحرك لقصف قواتنا

قال آمر القوات الجوية التابعة "للجيش الوطني الليبي"، محمد المنفور، مساء يوم الأحد، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة كانت ستتحرك لقصف قواته في المحاور.

وأكد محمد المنفور أن الإصابة كانت دقيقة جدا.

وقالت إدارة "مطار معيتيقة الدولي" في ليبيا، في تدوينة على موقع فيسبوك، إن الملاحة الجوية بالمطار المذكور توقفت إلى إشعار آخر إثر استهدافه بضربة جوية.

المصدر: RT