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قوات حفتر تعليقا على تهديد تركيا بالتدخل عسكريا في ليبيا: "مرحبا بالجنة جت تدني"

أخبار العالم العربي

قوات حفتر تعليقا على تهديد تركيا بالتدخل عسكريا في ليبيا:
Reuters
قوات تابعة للمشير خليفة حفتر
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نشرت "شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات الليبية" التابعة للمشير خليفة حفتر، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" علقت فيها على التهديد التركي بالتدخل عسكريا في ليبيا.

وقالت "شعبة الإعلام الحربي" إن "وزارة الخارجية التركية تهدد بتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا ضد الجيش الليبي".

ورحبت في تعليقها بالتدخل التركي حيث قالت: "مرحبا بالجنة جت تدني".

وفي وقت سابق اليوم، هددت الخارجية التركية قوات المشير خليفة حفتر بالتدخل عسكريا في ليبيا، في حال عدم الإفراج عن مواطنيها التي قالت إن "الجيش الليبي" قد احتجزهم.

المصدر: RT + وكالات

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