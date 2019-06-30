العراق.. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتسلم طلب تحويل محافظة البصرة إلى إقليم

أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، جنوبي العراق، صباح البزوني، اليوم الأحد، عن تسليم طلب تحويل المحافظة إلى إقليم، للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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وقال البزوني في بيان صحفي، إن "الحكومة الاتحادية والمحافظات الوسطى، وكل من لديه نفس مركزي، لا تريد إقامة إقليم البصرة، والأمور القانونية بطلب التحويل تجري وفق السياق القانوني".

وأضاف أن "هناك متابعة للخطوات الخاصة بتحويل المحافظة إلى إقليم، والبصرة ستحصل على مبتغاها بهذا الشأن في هذه الفترة أو مستقبلا".

وختم البزوني بالقول: "لا ننتظر من أحد أن يعطف علينا، خاصة بعد أن قام مكتب رئيس الوزراء بإرسال طلب مجلس المحافظة إلى أمانة مجلس الوزراء لغرض النظر فيه".

يذكر أن مسيرات ضخمة جابت في الأشهر الماضية أغلب المناطق في محافظة البصرة، لدعم مطلب تحويلها إلى إقليم، كما رفع مواطنون علما جديدا وصفوه براية الإقليم بعد قيامه في المستقبل.

ويعتبر مراقبون أن تحويل محافظة البصرة إلى إقليم هو خطوة أولى لرسم كيان جديد في العراق، فيما يرى المطالبون بإنشائه أن الخطوة لن تؤثر على وحدة العراق.

المصدر: RT