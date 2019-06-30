العراق.. اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في محافظة ذي قار (صور)

اندلعت ظهر اليوم الأحد في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن التي حاولت تفريقهم.

وقال شهود عيان لـ RT، إن "المئات من المتظاهرين طوقوا المجلس البلدي في حي الإصلاح بمحافظة ذي قار، وحاولوا اقتحامه، لكن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم".

وأضاف الشهود أنه "بعد إطلاق النار، رد المتظاهرون بالحجارة وأحرقوا إطارات السيارات لمنع أعضاء المجلس من مغادرته".

ولم يعرف حتى الآن حجم الخسائر المادية، وما إذا كانت هناك خسائر بشرية نتيجة الاشتباكات، لكن القوات الأمنية في المحافظة عززت تواجدها هناك.

يذكر أن المئات من سكان محافظة ذي قار خرجوا في تظاهرات عديدة في الآونة الأخيرة، احتجاجا على سوء الخدمات، ونقص الكهرباء في ذروة الصيف، فضلا عن مشكلات الصرف الصحي والبنية التحتية.

المصدر: RT