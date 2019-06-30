 
مباشر

السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

أخبار العالم العربي

السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية
Reuters AN/JG/
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m266

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم أن بلاده نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية بفضل العملية الأمنية الشاملة بسيناء.

إقرأ المزيد
السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: مصر تسعى للتوصل إلى الحقيقة في قضية مقتل ريجيني
السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: مصر تسعى للتوصل إلى الحقيقة في قضية مقتل ريجيني

وقال السيسي في الذكرى السادسة لـ 30 يونيو إن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا في حماية مصر وكرامتها، "حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تخفى أخطاره على أحد".

وأشاد الرئيس بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر، مؤكدا أن بلاده وضعت "أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم"، منوها بصبر وتفهم الشعب المصري الذي "قدم أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه، فتحملها بشجاعة وصمود وكبرياء".

وختم الرئيس المصري كلمته بتجديد عهده بأن "يحفظ ويصون مصر"، مؤكدا أن حكومته تضحي بالغالي والنفيس "لنبني وطنا يستحقه أبناؤنا وأحفادنا.. واضعين مصلحة الوطن قبل أي اعتبار.. متمسكين بتحقيق أحلامنا.. ومتسلحين بالعزم والإرادة".

جدير بالذكر أن اليوم يصادف الذكرى السادسة لأحداث 0 يونيو التي انتهت بعزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، الذي توفي مؤخرا في السجن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتجاجات حاشدة في السودان للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين