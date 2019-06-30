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موجة سخرية من مكتب نتنياهو بعد نشره صورة مزيفة عن تحية عبرية في الكعبة المشرفة

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موجة سخرية من مكتب نتنياهو بعد نشره صورة مزيفة عن تحية عبرية في الكعبة المشرفة
Reuters
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انتشرت موجة تهكم وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر أوفير جندلمان، مدير مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صورة مزورة لتحية عبرية من أمام الكعبة المشرفة.

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وفوره نشره للصورة، أكد خبراء في التصميم وبرامج التعديل الصوري، أن الصورة مزورة وأن الهدف من نشرها "خبيث" لغايات صهيونية.

موجة سخرية من مكتب نتنياهو بعد نشره صورة مزيفة عن تحية عبرية في الكعبة المشرفة

ونشر جندلمان الصورة وأرفقها بجملة، قائلا "تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" (يوم سبت مبارك) من باحة الكعبة المشرفة".

المصدر: رؤيا الإخباري

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