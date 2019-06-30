العراق يشدد الإجراءات الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية

شددت السلطات الأمنية العراقية، السبت، الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية البعثات الدبلوماسية، خشية حدوث أي اعتداء عليها.

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وأعلن المدير العام لحماية المنشآت والشخصيات في بغداد، اللواء الركن، عامر صدام، في بيان صحفي، عن الشروع في تطبيق إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارات بالعاصمة بغداد.

ويأتي هذا الإجراء حسب اللواء بعد توجيهات رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الذي أكد على أن أمن البعثات الدبلوماسية والسفارات "خط أحمر"، ولا تسمح وزارة الداخلية بتجاوزه تحت أي ظرف.

وأضاف صدام أنه "تمت المباشرة بإجراءات أمنية مشددة تتضمن زيادة التعزيزات لهذه المواقع داخل مدينة بغداد".

وأكد صدام وضع "خطط لمكافحة أي حوادث مشابهة لما حصل قبل أيام في السفارة البحرينية"، مضيفا أن هذه الحوادث "تزعزع أمن واستقرار هذه السفارات"، بينما تسمح الإجراءات الأمنية المتخذة بـ "تفويت الفرصة على أي محاولة للعبث بأمن البعثات الدبلوماسية".

يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء الخميس المنصرم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد، احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

المصدر: RT