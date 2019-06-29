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القوات العراقية تعلن تصفية 5 "إرهابيين" حاولوا التسلل إلى البلاد عبر الحدود السورية

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تعلن تصفية 5
Reuters ALAA AL-MARJANI
عناصر من قوات الأمن العراقية
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أعلنت قوات الأمن العراقية عن تصفية 5 "إرهابيين" حاولوا التسلل إلى أراضي العراق عبر الحدود السورية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت: "تمكنت قوة من اللواء السابع والعشرين في الفرقة الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من قتل خمسة عناصر إرهابية حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال منطقة طريفاوي".

وأضافت خلية الإعلام الأمني أن هذه العملية "جاءت بعد متابعة مستمرة لمنع أي محاولة تسلل من قبل العصابات الإرهابية".

وتعتبر المناطق الواقعة على الحدود بين سوريا والعراق الأكثر هشاشة أمام عمليات تنفذها الخلايا المتبقية من تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، والذي يحاول عناصره عبورها في كلا الاتجاهين من حين إلى الآخر.

المصدر: RT

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