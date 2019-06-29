أبرز معارضي الرئيس التونسي الأسبق: بن علي كان وطنيا وخدم البلاد بكل إخلاص ولم يسمح باختراقات أجنبية

قال أحمد نجيب الشابي "رئيس الحركة الديمقراطية" في تونس، اليوم السبت، إن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي كان وطنيا وخدم البلاد بكثير من الإخلاص ولم يسمح بالاختراقات الأجنبية.

وصرح الشابي خلال استضافته في برنامج "Zone Franche" على إذاعة "إكسبريس إف إم" التونسية، بأن زين العابدين بن علي لعب دورا هاما في الحياة الوطنية التونسية في عديد من المجالات، وواصل توجه الزعيم الحبيب بورقيبة في قضايا على غرار تلك المتعلقة بالمرأة والعلاقات الدولية.

وبخصوص مسألة عودة الرئيس بن علي، أكد أنه مع عودة أي شخص لبلاده، مشيرا إلى أن الدستور يكفل ذلك.

وأفاد أيضا بأن عودة الرئيس التونسي الأسبق تقتضي القيام باستحقاقات قانونية وقضائية.

ودعا "رئيس الحركة الديمقراطية" إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار حالة بن علي الصحية أثناء مساءلته التي يجب أن تكون دون أدنى درجة من التشفي وفق تعبيره.

المصدر: إذاعة "إكسبريس أف أم" التونسية