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نائب لبناني يدعو للتعلم من الإسرائيليين

أخبار العالم العربي

نائب لبناني يدعو للتعلم من الإسرائيليين
Reuters CK/VS
النائب جميل السيد
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دعا النائب اللبناني، جميل السيد، إلى ضرورة التعلم من الإسرائيليين سواء بالحروب،أو من خلال العمل على أن يشمل القانون أي شخص تثبت إدانته، ولو كان رئيس وزراء أو زوجة لرئيس حكومة.

وأضاف السيد في تغريدة على "تويتر": "إسرائيل عدو، ‏العدو تتعلم منه وتتعلم عليه، لهذا باتت المقاومة بهذه الخبرة والقوة، كلما اخترع أساليب، اخترعت أساليب مضادة، كلما طور سلاحا طورت ردعا، هذا في الحرب".

وأكد السيد ضروة التعلم من "العدو الإسرائيلي" في ممارسة القانون ولو كان ضد زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن "زوجة نتنياهو أدينت لأنها طلبت وجبات طعام لمنزلها على حساب الدولة! عندنا آخذين الدولة كلها عالبيت، متى نتعلم؟!". 

المصدر: تويتر

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