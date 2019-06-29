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العاهل السعودي يدعو الرئيس الموريتاني الجديد لزيارة المملكة

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العاهل السعودي يدعو الرئيس الموريتاني الجديد لزيارة المملكة
Screenshot/ Youtube
الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني
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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة للرئيس الموريتاني الجديد، محمد ولد الشيخ الغزواني، لزيارة المملكة "على أن يكون ذلك في الوقت المناسب".

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وأكدت وكالة الأنباء الموريتانية أن الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من الملك السعودي، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات، و"تمنى له السداد والتوفيق في مهامه السامية".

وشدد الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصاله على "حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية مع موريتانيا، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين".

يذكر أن الغزواني فاز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، السبت الماضي، بأكثر من 52% من الأصوات، في حين رفض مرشحو المعارضة قبول النتائج.

المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء

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