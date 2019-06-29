ظريف: سنصمد الآن كما صمدنا أمام هجوم صدام الكيميائي

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن ثقته أن طهران ستصمد أمام ضغوط واشنطن عليها، كما صمدت أمام استخدام رئيس العراق الأسبق، صدام حسين، السلاح الكيميائي ضدها، بحسب تعبيره.

On June 28, we commemorate the horrific chemical attack on our civilians in Sardasht, Iran.



We'll never forget that Western world supported & armed Saddam--even with chemical weapons.



Security Council never condemned his gassing of our people.



We persevered then, and will now pic.twitter.com/RLN9dW682T — Javad Zarif (@JZarif) ٢٩ يونيو ٢٠١٩

وفي تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم السبت، أشار ظريف إلى أن إيران أحيت، يوم 28 يونيو، ذكرى الهجوم بالغازات السامة الذي تعرضت له بلدة سردشت (شمال غرب البلاد) أثناء الحرب مع العراق، في العام 1987.

وكتب الوزير الإيراني يقول: "لم ننس أبدا أن العالم الغربي دعم وسلح صدام، حتى بأسلحة كيميائية. ومجلس الأمن لم يدن قط استخدامه للغازات ضد أبناء شعبنا. لقد صمدنا حينها وسنصمد الآن".

وجاء نشر التغريدة وسط تعزيز واشنطن سياسة العقوبات ضد إيران على خلفية بدء طهران في تقليص تنفيذها جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي (بعد انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق منذ أكثر من عام)، ومخاوف من حدوث نزاع مسلح بين الدولتين.

لمصدر: RT