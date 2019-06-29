تسلمت السعودية اليوم السبت رئاسة مجموعة الـ20 من اليابان، في ختام قمة المجموعة هناك التي استمرت ليومين.

وألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كلمة في جلسة الختام دعا فيها القادة لحضور قمة العشرين القادمة في الرياض.

وتطرق ولي العهد السعودي، خلال كلمة ألقاها في ختام أعمال القمة، إلى ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة.

كما أشار إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، مؤكدا أن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.

كذلك أكد الأمير محمد بن سلمان في كلمته إلى ضرورة إشراك المرأة والشباب، مشيرا إلى أنهما محوران أساسيان لتحقيق التنمية في العالم.

المصدر: وكالات