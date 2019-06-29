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ترامب: محمد بن سلمان صديقي وقد فعل الكثير لانفتاح السعودية

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ترامب: محمد بن سلمان صديقي وقد فعل الكثير لانفتاح السعودية
Reuters Kim Kyung-Hoon
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "صديق لي"، وإنه  عمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

كذلك ثمّن الرئيس الأمريكي، أمس السبت، في تصريح على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، مشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأمريكية.

وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع ولي العهد السعودي، في مدينة أوساكا اليابانية: "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعلق بانفتاح السعودية".

وأضاف موجها كلامه للأمير بن سلمان: "أفكر بشكل خاص فيما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث.. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية".

وامتنع ترامب عن الرد على أسئلة للصحفيين بشأن ما إذا كان سيتناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي.

المصدر: رويترز

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