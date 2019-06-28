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استنفار أمني في السعودية للبحث عن مواطن قطري (صورة)

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استنفار أمني في السعودية للبحث عن مواطن قطري (صورة)
AP
عناصر من الشرطة السعودية (أرشيف)
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أفادت وسائل إعلام سعودية باستنفار قوات الأمن في المنطقة الشرقية للمملكة بحثا عن مفقود يحمل الجنسية القطرية، بعد أن فقد في منطقة هجرة يبرين جنوب حرض في الأحساء.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، يوم الجمعة، أن المفقود كان يستقل مركبة تحمل لوحات قطرية، "ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني وبمساعدة من جمعية غوث للتوعية والإنقاذ بالسيارات المجهزة والطائرات الشراعية وجمعية عون، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه، ولا زال البحث جاريا إلى هذا اليوم".

وقال ذوو المفقود لـ "سبق" إن اسمه حزام بن زيد آل نديلة المري، وكان موجودا داخل السعودية منذ بدء المملكة مقاطعة قطر ولم يغادر، ويتواجد غالبا في البر لامتلاكه عددا من البهائم.

استنفار أمني في السعودية للبحث عن مواطن قطري (صورة)
sabq.org
المواطن القطري المفقود في السعودية، حزام بن زيد آل نديلة المري

وأكدوا أن المفقود لا يعاني من أي أمراض، وطالبوا من تصله أي معلومة عنه بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الاتصال بهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين السعودية وقطر توترا كبيرا على خلفية اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017.

المصدر: سبق

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