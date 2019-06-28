رئيس "حماس" يبحث مع المبعوث الأممي التفاهمات بشأن إعادة الهدوء إلى غزة

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نيكولاي ملادينوف، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط.

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واستعرض هنية وملادينوف، واقع التفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية بعد تجديد الالتزام بها، الليلة الماضية، بجهود مصرية وأممية، حسبما أفاد به الموقع الإلكتروني للحركة.

وذكر الموقع أن هنية أكد "ضرورة عدم البطء أو التلكؤ في تنفيذ التفاهمات من قبل الاحتلال، لما له من تأثيرات سلبية".

وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة (التي تسيطر على قطاع غزة منذ يوليو 2007) على وجوب توقف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية. وأعرب هنية عن تقدير الحركة "للجهود التي يبذلها الأشقاء في كل من مصر وقطر إلى جانب الأمم المتحدة".

كما جرى الاتفاق أيضا على استمرار الاتصالات بين الجانبين لضمان دقة التطبيق.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت، الليلة الماضية، عن التوصل إلى اتفاق بوساطة مصرية وأممية لإعادة الهدوء إلى غزة، يشمل إعادة توسيع الصيد وإدخال وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وبحسب الإذاعة، فإن الاتفاق يقضي بإعادة الهدوء إلى قطاع غزة اعتبارا من هذه الليلة، وعلى إعادة ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح البحر أمام عمل الصيادين لمسافة 15 ميلا بحريا وإرجاع مراكب الصيادين المحتجزة وعددها 60 مركبا.

وبحسب الاتفاق، سيلتزم الجيش الإسرائيلي بعدم إطلاق النار على المتظاهرين المشاركين في "مسيرات العودة وكسر الحصار" على حدود غزة، وكذلك عدم إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر عليهم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت، الثلاثاء الماضي، وقف إدخال وقود محطة التوليد إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، مبررة هذا الإجراء بأنه رد على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة.

المصدر: موقع حركة حماس + قدس برس