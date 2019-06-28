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مصر.. طائرة تجسس تصور سيدات داخل غرف نومهن والأمن يضبط الفاعل

أخبار العالم العربي

مصر.. طائرة تجسس تصور سيدات داخل غرف نومهن والأمن يضبط الفاعل
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الأمن المصري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية في مصر، من ضبط شخص يستخدم طائرة تجسس بها كاميرا صغيرة، لرؤية سيدات داخل منازلهن بمدينة بنها.

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ووفقا لجريدة "أخبار اليوم" الحكومية في مصر، فقد تلقى قسم شرطة بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا على باب شرفة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فتحفظ عليها.

وتم ضبط المتهم الذي يعمل محاميا، وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال "البلكونات والشبابيك".

المصدر: أخبار اليوم

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