انتقدت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، العفو عن لاعب منتخب مصر عمرو وردة بعد أن تسببت في استبعاده، بسبب مقطع فيديو مخل نشرته على صفحتها الخاصة.

Perdonan a un depredador sexual porque los videos no fueron durante la #AFCON19 pero el tiempo no borra que él haya acosado a muchas mujeres 🤦🏽‍♀️y lo va a seguir haciendo porque sabe que no lo castigan. — Giovanna Val (@SangreDeLeyenda) 28 июня 2019 г.

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وقالت جيوفانا فال عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "إنهم يسامحونه لأن الفيديو لم يكن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019".

وأضافت: "الوقت لا يمحو أنه ضايق العديد من النساء وسيستمر في فعل ذلك لأنه يعلم أنه لن يعاقب".

وقرر اتحاد الكرة المصري، صباح اليوم الجمعة، تخفيف عقوبة عمرو وردة إلى الإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بدلا من الاستبعاد من قائمة الفراعنة.

المصدر: مصراوي + RT