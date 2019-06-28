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الفتاة المكسيكية تنتقد العفو عن لاعب منتخب مصر عمرو وردة

أخبار العالم العربي

الفتاة المكسيكية تنتقد العفو عن لاعب منتخب مصر عمرو وردة
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انتقدت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، العفو عن لاعب منتخب مصر عمرو وردة بعد أن تسببت في استبعاده، بسبب مقطع فيديو مخل نشرته على صفحتها الخاصة.

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وقالت جيوفانا فال عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "إنهم يسامحونه لأن الفيديو لم يكن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019".

وأضافت: "الوقت لا يمحو أنه ضايق العديد من النساء وسيستمر في فعل ذلك لأنه يعلم أنه لن يعاقب".

وقرر اتحاد الكرة المصري، صباح اليوم الجمعة، تخفيف عقوبة عمرو وردة إلى الإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بدلا من الاستبعاد من قائمة الفراعنة.

المصدر: مصراوي + RT

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