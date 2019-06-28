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الكويت.. إلقاء القبض على ضابط سابق حرض على قصف السعودية

أخبار العالم العربي

الكويت.. إلقاء القبض على ضابط سابق حرض على قصف السعودية
Reuters Yasser Al-Zayya
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قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن قوات الأمن قامت بالقبض على الضابط السابق في الجيش الكويتي، ناصر الدويلة، بعد تدوينة كتبها قبل أيام حرض فيها على قصف السعودية.

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وأوضحت الصحيفة في تدوينة لها على موقع تويتر: "إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة -قبل قليل- تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".

وحرض الدويلة على قصف السعودية في أعقاب هجمات الحوثيين على مطار أبها السعودي، حيث دعا في تدوينة له إلى قصف مواقع مدنية بالسعودية، وهو ما يخالف القانون الدولي.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

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