قرقاش يرد على تصريحات تيلرسون حول أزمة قطر

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تصريح وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون حول أزمة قطر بأن الأخير اتخذ موقفا مسبقا أعاقه عن التعامل الجاد مع الأزمة.

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وكتب قرقاش في حسابه على "تويتر"، بأن "تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا، وأن مشاغل الدول الأربع (المقاطعة لقطر) لم تكن في صلب اهتمامه".

تيليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، متابعتنا معه خلصت الى ان مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح ان الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفي بها الدوحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 28 июня 2019 г.

واعتبر قرقاش أن "فشل جهود تيلرسون يعود إلى تطلعه إلى حل سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع، حول دعم الدوحة للتطرف".

من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان ارى أن فشل جهوده يعود الى تطلعه الى حلّ سريع وسطحي لايراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 28 июня 2019 г.

تصريحات قرقاش جاءت ردا على ما قاله تيلرسون بأنه لم يعلم أن السعودية والإمارات كانتا تخططان لفرض حصار على قطر، وأن هذا الأمر نوقش في عشاء خاص من قبل مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر وستيف بانون وهو مستشار آخر لترامب وقادة السعودية والإمارات.

وصرح تيلرسون بذلك خلال جلسة مغلقة استمرت سبع ساعات أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي، تناقلت وسائل الإعلام نسخة عنها نشرتها اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات