 
مباشر

قرقاش يرد على تصريحات تيلرسون حول أزمة قطر

أخبار العالم العربي

قرقاش يرد على تصريحات تيلرسون حول أزمة قطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1wl

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تصريح وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون حول أزمة قطر بأن الأخير اتخذ موقفا مسبقا أعاقه عن التعامل الجاد مع الأزمة.

إقرأ المزيد
تيلرسون يكشف كيف وجد نفسه معزولا عن مهامه على يد كوشنر وتدخلاته المستمرة
تيلرسون يكشف كيف وجد نفسه معزولا عن مهامه على يد كوشنر وتدخلاته المستمرة

وكتب قرقاش في حسابه على "تويتر"، بأن "تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا، وأن مشاغل الدول الأربع (المقاطعة لقطر) لم تكن في صلب اهتمامه".

واعتبر قرقاش أن "فشل جهود تيلرسون يعود إلى تطلعه إلى حل سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع، حول دعم الدوحة للتطرف".

تصريحات قرقاش جاءت ردا على ما قاله تيلرسون بأنه لم يعلم أن السعودية والإمارات كانتا تخططان لفرض حصار على قطر، وأن هذا الأمر نوقش في عشاء خاص من قبل مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر وستيف بانون وهو مستشار آخر لترامب وقادة السعودية والإمارات.

 وصرح تيلرسون بذلك خلال جلسة مغلقة استمرت سبع ساعات أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي، تناقلت وسائل الإعلام نسخة عنها نشرتها اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

درجات الحرارة اليوم في فرنسا الأعلى في تاريخ البلد