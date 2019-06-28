نشر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، صورة تجمعه بالرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، الذي تعرض أمس الخميس لوعكة صحية حادة.

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وعلق المرزوقي على الصورة في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "كل التمنيات للرئيس الباجي قائد السبسي بالشفاء العاجل وباستعادة صحته".

كما وجه المرزوقي رسالة لكل التونسيين من خلال تدوينة أخرى جاء فيها: "في هذه الساعات والأيام الحرجة القادمة نحن في أمس الحاجة إلى التضامن المطلق مع الدولة والشرعية في حربها ضد الإرهاب بغض النظر عن كل اعتبار آخر وخاصة بعيدا عن أي توظيف لتسجيل النقاط ضد خصوم سياسيين".

ودعا "للالتفاف حول المؤسسة الأمنية والعسكرية والمضي قدما في مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية والتمسك أكثر من أي وقت مضى بخياراتنا الأساسية التي جاء بها الدستور".

ويأتي ذلك بعد إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجومين الانتحاريين اللذين هزا العاصمة التونسية أمس الخميس، وأسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 8 أشخاص (5 أمنيين و3 مدنيين).

المصدر: RT