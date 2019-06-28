شاهد.. موقف طريف للحريري أثناء تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية

تسلم رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الخميس، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الكسليك في لبنان.

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وقال الحريري خلال رعايته حفل تخرج الطلاب في جامعة الروح القدس "الكسليك" بقاعة البابا يوحنا بولص الثاني في حرم الجامعة، التي منحته درجة الدكتوراه الفخرية، بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية: "أين أنت يا أبي لترى كيف أصبح ابنك دكتورا"، لتعلو القهقهات في القاعة.

وأضاف: "أصارحكم أن التحدي الذي يواجهه المسؤولون اليوم، على أي مستوى كان، هو استعادة هذه الثقة. وإني شخصيا مستعد لهذا التحدي".

وتابع مخاطبا الخريجين: "اليوم تنطلقون إلى ميادين العمل والحياة مسلحين بالقيم والعلم والاختصاص. هو أيضا يوم لكل صاحب أمل ولكل حامل لرجاء بالمستقبل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن في لبنان اليوم ضوضاء سياسية كبيرة، ولكن الأوطان لا تتقدم وتتطور بالحياة السياسية وحدها.

وأعرب عن أمله أن يبقى لبنان بمنأى عن المشاكل، ليحقق دوره ورسالته في منطقته وفي العالم.

بصراخة بصراحة...الحريري ولا اهضم من هيك😍@saadhariripic.twitter.com/6HqTeCrFPJ — Joelle Bou Younes (@joellebouyounes) 27 juin 2019

المصدر: وكالات