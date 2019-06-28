 
مباشر
عاجل
رويترز: الإمارات تخفض تواجدها العسكري في اليمن بالنظر لارتفاع حدة التوتر في الخليج

التلفزيون السوري: الجيش رد على مصدر القذائف التركية

أخبار العالم العربي

التلفزيون السوري: الجيش رد على مصدر القذائف التركية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1v0

أعلن التلفزيون السوري، أن وحدات من الجيش ردت اليوم الجمعة، على مصدر قذائف القوات التركية التي استهدفت مواقع تابعة للجيش في شمال البلاد.

وقال التلفزيون السوري، إن أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها القوات التركية في شير مغاور وريف إدلب الجنوبي استهدفت قوى الكحريم وقبر فضة وأطراف بلدة الحويز في الغاب في ريف حماة الشمالي ... وقوات الجيش ردت على مصدرها".

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يمازح بوتين: لا تتدخل!