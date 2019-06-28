التلفزيون السوري: الجيش رد على مصدر القذائف التركية

أعلن التلفزيون السوري، أن وحدات من الجيش ردت اليوم الجمعة، على مصدر قذائف القوات التركية التي استهدفت مواقع تابعة للجيش في شمال البلاد.

وقال التلفزيون السوري، إن أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها القوات التركية في شير مغاور وريف إدلب الجنوبي استهدفت قوى الكحريم وقبر فضة وأطراف بلدة الحويز في الغاب في ريف حماة الشمالي ... وقوات الجيش ردت على مصدرها".