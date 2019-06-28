اعتقال 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

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وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن: "أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب".

فيما أعربت الحكومة العراقية عن: "أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وأضافت في بيان لها: "اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء".

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يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

على إثره، قالت الخارجية البحرينية إنها استدعت سفيرها في بغداد للتشاور، وأفادت بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء" المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية.

المصدر: وكالات