الإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في العاصمة العراقية

أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة البحرين في العاصمة العراقية بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول.

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وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الجمعة، "إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي".

وشددت الوزارة "على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأكدت وزارة الخارجية وقوف الإمارات التام مع البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين.

كما أعربت أيضا عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق.

من جهته، نشر وزير الدولة للشوؤن الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إن اقتحام سفارة مملكة البحرين مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي.

ودعا الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.

الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي، وندعو الحكومة العراقية الى الوفاء بمسؤولياتها وإلتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 27 июня 2019 г.

يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه. واستدعت الخارجية البحرينية سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى سفارتها.

المصدر: RT + وام