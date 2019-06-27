نتنياهو: تسليم غور الأردن سيكون ضمانة لاندلاع حرب

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تسليم غور الأردن لأي جهة أجنبية سيمثل ضمانة لاندلاع حرب.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مراسم تخريج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة هاتزيريم: "نتذكر دائما أن علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا من أي تهديد، الأمر الذي يمثل مبدأ أساسيا لضمان أمننا".

وأضاف نتنياهو قائلا: "السيطرة الأمنية على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن ستكون دائما في أيدينا. فلن نسلم أبدا أمننا ولن نسلم السيطرة إلى جهة أجنبية. وهناك من يدعي أنه لن يكون هناك سلام حال عدم تخلينا عن غور الأردن، ولكني أقول إنه لو تخلينا عن غور الأردن فسيكون ذلك ضمانة لاندلاع الحرب".

وأدلى نتنياهو بتصريح مماثل خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الذي قام بزيارة إلى إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وتسيطر إسرائيل على الجانب الغربي من غور الأردن منذ حرب يوليو 1967.

المصدر: RT