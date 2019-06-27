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العراق.. مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء تفجيرين في كركوك

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء تفجيرين في كركوك
Reuters AKO RASHEED
صورة من الأرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن مقتل مواطن وإصابة 10 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في كركوك.

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وأكدت خلية الإعلام في بيان لها، اليوم الخميس، أن "عملا إرهابيا بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل داخل عجلتين نوع (كوستر) في منطقة رأس جسر، والأخرى في منطقة ساحة الاحتفالات بمحافظة كركوك، أدى الى استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين".

وفي وقت سابق، نقلت قناة "السومرية" عن مصادر أمنية قولها إن الانفجارين أسفرا عن إصابة 14 شخصا على الأقل.

وأوضحت المصادر أن إحدى العبوتين الناسفتين انفجرت داخل سيارة لنقل الركاب، والثانية كانت موضوعة داخل كراج للسيارات.

وشهدت محافظة كركوك هجمات يومي الثلاثاء والاثنين هذا الأسبوع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

المصدر: السومرية+RT 

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