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روسيا تعول على اختراق في إطلاق اللجنة الدستورية السورية

أخبار العالم العربي

روسيا تعول على اختراق في إطلاق اللجنة الدستورية السورية
Reuters Mike Segar
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف
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أعلنت روسيا أنها تعول على تحقيق اختراق في عملية إطلاق اللجنة الدستورية السورية في وقت قريب.

وقال فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: "نعول على أن يتسنى لنا في أقرب وقت تحقيق اختراق في مسألة إطلاق اللجنة الدستورية".

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وأشار إلى أن "المسؤولين الروس أجروا خلال الأيام الأخيرة مشاورات حثيثة حول هذا الموضوع، ليس مع السلطات السورية فحسب، بل ومع المعارضة واللاعبين الآخرين الذين لهم علاقة بالنزاع السوري".

وأكد سافرونكوف قائلا: "بالطبع لا يزال الهدف الاستراتيجي بدون تغيير، ألا وهو إطلاق عملية سياسية كاملة في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

يذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أعلن أنه سيزور روسيا مطلع يوليو المقبل لبحث التسوية السورية.

المصدر: تاس

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